Die Stadtwerke verschicken derzeit die schriftlichen Abrechnungen in mehreren Wellen an ihre Kunden. Bis Ende nächster Woche sollten alle Kunden ihre Abrechnung im Briefkasten haben.

Kunden, die die Höhe ihres Monatsabschlags ändern wollen, können das über das Internetportal der Stadtwerke (stadtwerke-gronau.de) erledigen.Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kundencenter stehen telefonisch nach wie vor unter 02562 717717 zur Verfügung, persönlich jedoch wegen der Bauarbeiten nicht mehr an der Laubstiege, sondern jetzt am Hofkamp 8 a in Epe.