Mit Vandalismus hatte der Gronauer Tierpark in der Vergangenheit immer wieder mal Probleme, ein Brand stand aber – zum Glück – noch nie auf der Tagesordnung. Nach dem tragischen Unglück in der Silvesternacht im Krefelder Zoo rückt allerdings jetzt der Brandschutz für Einrichtungen, in denen Tiere gehalten werden, in den Fokus der Politik.