Bei Einbruch Laptop und Armbanduhren erbeutet

Gronau -

Ein Laptop, zwei hochwertige Armbanduhren, eine Ledertasche und ein Mobiltelefon haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in Gronau bei einem Einbruch erbeutet. Nach Angaben der Polizei waren die Täter mit Gewalt in Büroräume eines Wohn- und Geschäftshauses an der Pfarrer-Reukes-Straße eingedrungen. Um in das Gebäude hineinzukommen, hatten sie eine Terrassentür aufgehebelt.