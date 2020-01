Schwarzbach: 5000 neue Bäume sollen Wald helfen

Gronau -

Die Forstbetriebsgemeinschaft Gronau GbR hat im Bereich des Stadtwaldes (Schwarzbach) rund 5000 neue Bäume gepflanzt Das gab Stadtbaurat Ralf Groß-Holtick am Mittwochabend am Rande der Hauptausschuss-Sitzung bekannt. Die Pflanzungen auf einer Fläche von rund 1,5 Hektar sollen Schäden kompensieren, die im vergangenen Jahr durch das Sturmtief Friederike (Januar 2019) und eine Invasion von Borkenkäfern entstanden sind. Jetzt wurde ein neuer Mischwald – ausschließlich mit gebietsheimischen Bäumen – angepflanzt. Auch die Weißtanne findet hier nach einer Mitteilung der Verwaltung Verwendung – sie bildet eine Pfahlwurzel und ist so in der Lage, Wasser auch aus tieferen Schichten aufzunehmen.