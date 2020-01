Noch viel Arbeit fürs Wochenende

Elektrik, Präsentation der Radkarten und Gronau-Artikel, Einrichtung des Druckers und, und, und. . . Das kommende Wochenende über wird das Team um Katharina Detert fleißig sein, um alles vorzubereiten, damit am Montag wieder Touristen und Einheimische in den neuen Büroräumen begrüßt werden können.

„Wir freuen uns schon sehr, wiederzueröffnen. Viele Menschen wollen jetzt Tickets für das Jazzfest kaufen, den Stadtgutschein erwerben und sich für die Radfahrsaison ausstatten“, machen Brigitte Sleutel und Lena Kerkeling deutlich. Katharina Detert ergänzt: „Im Rahmen der Nachteinblicke wird die neue Touristinfo auch offiziell eröffnet – mit einer tollen Illuminierung des Gebäudes, Musik und mehr. Das wird ein tolles Highlight im März.“

Die Öffnungszeiten des neuen Touristikbüros (in einer Beta-Phase vorerst bis Mitte des Jahres) sind montags von 10 bis 18 Uhr und dienstags bis samstags 10 bis 14 Uhr. Per Whats-App ist das Team täglich (montags bis sonntags) von 8 bis 20 Uhr erreichbar.

Der Umzug aus den bisherigen Räumen am Bahnhof ist erforderlich geworden, weil dort die bisherige Radstation in eine Mobilstation umgebaut wird. Unter anderem wird dort künftig ein Fahrradhändler Geschäft und Werkstatt haben, Zudem besteht in der Mobilstation die Möglichkeit, Räder und E-Bikes abzustellen (teilweise in anmietbaren abschließbaren Einzelboxen). Der Kiosk wird weiterhin am Bahnhof bleiben.