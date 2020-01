Steinerne Spuren dauerhaft erhalten

Der Arbeitskreis, den die beiden Heimatvereine und der Bürgerverein Dinkelaue ins Leben gerufen haben, möchte die Fundamentreste des Bergfrieds nicht nur erhalten. Vielmehr soll ein gläsernes Zeitfenster künftig den Blick auf den archäologischen Fund und damit auf den Ursprung Gronaus richten. Das Zeitfenster sollte dabei in geeigneter Weise in eine am Standort geplante Tiefgarage integriert und um eine erläuternde Schautafel ergänzt werden.

Beispiele für solche Zeitfenster gebe es in vielen Städten, machte Eckhard Bohn als Sprecher des Arbeitskreises vor dem Hauptausschuss deutlich. „Mit dieser außergewöhnlichen Art der Präsentation möchte der Arbeitskreis „Ortsbild- und Denkmalpflege“ das Bergfriedfundament als steinernen Zeugen dauerhaft an seinem Standort zugänglich wissen“, so Bohn. Mit diesem gläsernen „Zeitfenster auf den Ursprung Gronaus“ könnte ein am Nordende der Schulstraße geplantes Stadtmodell sinnvoll ergänzt werden. Damit würden auch auswärtige Besucher auf die Geschichte Gronaus aufmerksam gemacht und stadthistorische Führungen durch einen informativen Zielpunkt aufgewertet werden.

Reale Orte sichtbar machen

Gronau sei arm an wirklichen historischen Bauwerken zeigte Bohn der Politik auf: „Die beiden letzten bedeutsamen Objekte waren das Schloss (1964) sowie die alte evangelische Kirche 1970. Diese fielen der Stadtkernsanierung in den 1960er-­ und 1970er-Jahren zum Opfer. Damals hatten sich nur wenige Befürworter nachdrücklich für den Erhalt der beiden Bauten ausgesprochen.“

Vor diesem Hintergrund sei es umso wichtiger, heute noch vorhandene geschichtliche Zeugnisse wie das Bergfriedfundament an realen Orten sichtbar zu machen. „Das freigelegte Fundament als verbliebenes steinernes Zeugnis hat dabei sicher eine höhere Strahlkraft als alle papiernen Urkunden aus damaliger Zeit“, so Bohn.

Beratung im Fachausschuss

Sprecher der Fraktionen und Wählergemeinschaften sagten dem Antrag ihre Unterstützung zu. Vor der Beratung im Fachausschuss soll aber zunächst das Ende der archäologischen Ausgrabungen (und mögliche weitere Funde) sowie die abschließende Stellungnahme der Archäologen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe abgewartet werden.

Ein Antrag von Udo Buchholz (GAL), die Möglichkeiten einer Wiedererrichtung des kompletten Bergfrieds an seinem früheren Standort zu prüfen, wurde von einer Mehrheit abgelehnt.