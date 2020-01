Besonders preisgünstig – warum?

Eingeladen von der Gronauer Steuerungsgruppe der „Fairtrade-Stadt“ Gronau, berichtete er von schockierenden Einblicken in eine bedrückende Welt, die in Europa kaum vorstellbar ist. Mehr als 80 mal hat Pütter Indien besucht, wo Ausbeutung von Kindern durch ex­treme Armut, durch die Tradition des Kastenwesens und durch das Fehlen eines funktionierenden Schulsystems für alle Kinder gefördert wird.

Pütter teilte bei seinem Vortrag in der Stadtbücherei mit, dass die Sternsinger für die kommenden vier Jahre eine Kampagne „kinderarbeitstoppen.de“ gestartet haben. Wie notwendig diese und andere Kampagnen sind, legte er an zahlreichen Beispielen dar: Geradezu lächerlich hören sich die Scheinargumente an, mit denen Kinderarbeit verteidigt wird: Ein Munitionsfabrikant in Afghanistan meinte allen Ernstes, dass nur die kleinen Finger von Kindern geeignet seien, Patronenhülsen zu stopfen. In vielen Gegenden Asiens werden Kinder als billige „Maschinen“ angesehen, für die es günstigen Ersatz gibt, wenn sie nicht mehr „funktionieren“. So spart man sich die einfachsten Schutzvorschriften, wenn Kinder bei der Herstellung von Räucherstäbchen giftige Gase einatmen. Erschreckend die Spuren der Sklavenarbeit an Händen und Füßen, die Pütter auf Fotos dokumentiert hat. Erschrecken auch die Selbstverständlichkeit, mit der diese Kinder von Frühehen sprechen. Sie werden teils schon mit neun Jahren verheiratet; sie können sich nicht vorstellen, dass in Europa sich jemand seine Partnerin mit 30 Jahren aussucht: „Dann leben wir nicht mehr.“

Pütter berichtete von einem Mädchen in einer Teppichknüpferei, das auf die Frage, was sie sich wünsche, antwortete: „Ich wäre gerne bedeutend, dann dürfte ich zur Schule gehen.“ Ein großer Teil der Grab- und Pflastersteine, aber auch der Fassaden- und Arbeitsplatten aus Stein werden aus Indien importiert, abgebaut in Steinbrüchen, in denen Kinder ausgebeutet werden. „Wir haben acht Steinbrüche in Indien besucht, die Exportware für Deutschland herstellten, in sieben haben wir verbotene Kinderarbeit festgestellt“, so der Referent. Die Kinder in den Steinbrüchen arbeiten ohne jeden Schutz, Verkrüppelungen und Augenschäden sind weit verbreitet. Dabei machen die Lohnkosten für die Kindersklaven nur einen minimalen Anteil am Gesamtpreis der Produkte aus.

Dass Aufklärungskampagnen erfolgreich sein können, habe die Entwicklung bei Knüpfteppichen gezeigt. In den 90er-Jahren sei die Not der Kinder in den Teppichknüpfereien allgemein bekannt gewesen. Die Folge: Um Teppiche verkaufen zu können, mussten die Hersteller nachweisen, dass in ihren Produkten keine Kinderarbeit steckte. In Indien gab es danach über Jahre kaum noch ausbeuterische Kinderarbeit bei der Teppichproduktion. Das Problem hat in den letzten Jahren aber wieder zugenommen, nachdem die öffentliche Aufmerksamkeit sich auf die Kinder in den Steinbrüchen konzentriert.

Pütter warnte davor, irgendwelchen obskuren Labels „Frei von Kinderarbeit“ Glauben zu schenken: Der Konsument könne sich informieren, z.B. auf der Internetseite „label-online.de“, ob eine Label vertrauenswürdig sei. Wichtig sei es, bei Kaufentscheidungen „genau hinzusehen“.

Anne Kammholz von der Stadtbücherei dankte im Namen der zahlreichen Zuhörer und der Fairtrade-Steuerungsgruppe für den Vortrag mit einer kleinen Kollektion von fair produziert und gehandelten Leckereien.