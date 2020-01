Hoffnung für Patienten

Rotes Kreuz ruft zur Blutspende in Epe auf

Epe -

Nach dramatischen Unfällen und bei schweren Erkrankungen brauchen viele Patienten dringend Bluttransfusionen. Deshalb ruft das Rote Kreuz in Epe heute (freitag) zur Blutspende auf. Blutspender sind von 9 bis 13 Uhr in der Kindertagesstätte Wirbelwind, Merschgarten 8, willkommen. Von 17 bis 20.30 Uhr findet die Blutspendeaktion in der Hermann-Löns-Schule, Gildehauser Damm 12, statt.