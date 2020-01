Florian Lohoff und seine Band spielen am Donnerstag in der „Turbine“

Gronau -

Florian Lohoff und seine Band werden als „besessene kreative Freigeister“ beschrieben. Sie kennen sich in den Schubladen Rock, Funk, Blues und Soul aus wie in ihrem eigenen Zuhause, doch bleiben sie in keiner dieser Schubladen länger als notwendig. Sie spielen mit den besten Elementen und brauen wagemutig einen hochbrisanten, brodelnden Cocktail aus den Einflüssen der alten Klassiker. Am Donnerstag (23. Januar) ist die Band in der Turbine im Rock‘n‘Popmuseum zu Gast. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Karten kosten sieben Euro.