Für die Karnevalsfreunde Gronau „Grün-Weiß“ sind das hinreichende Gründe, um ein besonderes Veranstaltungskonzept auf die Beine zu stellen. Sie laden am 25. Januar (Samstag) in die Bürgerhalle an der Spinnereistraße zu „ Karneval meets Oktoberfest “ ein.

Stargast beim Grün-Weißen Abend wird die Sängerin Ina Colada sein, die in den Sommermonaten im Mega-Park in El Arenal das Mallorca-Publikum in Partystimmung versetzt. Dabei präsentiert sie den Besuchern eine Mischung aus eigenen und bekannten Songs, die eigentlich wie für solch einen Abend gemacht sind.

Die Moderatoren Reinhard van Loh und Werner Nürnberger werden ab 19.11 Uhr auf der Bühne auch den Sänger Sascha Valentino begrüßen. Für die passende Oktoberfeststimmung sorgen der Metelener Musikantenstadl sowie Nagelwettbewerb und Bierkrugstemmen. Auch ein Mitsing-Spektakel wird von den Organisatoren angekündigt.

Was an diesem Abend natürlich auch nicht fehlen darf, dass sind die Auftritte der Grün-Weißen Tanzgarden, die sicherlich von den Vereinsmitgliedern genau so wie dem feierwütigen Publikum mit mächtig Applaus versehen werden. Und natürlich darf auch mit den Regenten des Gronauer Karnevals gerechnet werden. Zum Abschluss wird DJ Twix zur Aftershow-Party auf der großen Tanzfläche einladen.

Einlass in die Bürgerhalle wird an diesem Abend um 18.11 Uhr sein. Der Eintritt kostet 7,50 Euro. Im Vorverkauf können Karten unter der E-Mail-Adresse karnevalsfreundegronau@web.de bestellt werden