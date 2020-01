Eine Goldhochzeit mit Verspätung

Gronau -

Den offiziellen Urkunden nach sind Galina und Alexander Fritz heute seit 50 Jahren verheiratet. Aber amtliche Mühlen mahlen ja manchmal langsam. So ließ seinerzeit die Beurkundung der standesamtlichen und kirchlichen Eheschließung auf sich warten und wurde, der Einfachheit halber, mit dem dann aktuellen Datum versehen. „Geheiratet haben wir aber schon am 7. Dezember 1969“, erzählt Galina Fritz, geborene Richter, und fügt hinzu: „Deshalb haben wir auch schon im letzten Dezember gefeiert.“ Familie, Verwandte, Freunde, Trauzeugen, Brautjungfern und auch die Kochfrauen, die damals in Kasachstan das Hochzeitsessen zubereitet hatten, waren teils von weither gekommen. „Das hatten wir schließlich vor langer Zeit versprochen, dass wir alle wieder einladen, wenn wir Goldhochzeit feiern sollten“, sagt Galina Fritz mit verschmitztem Lächeln.