Eine neue Generation übernimmt Verantwortung

Gronau -

Für etliche Gäste war mit dem Neujahrsempfang der Pfarrei St. Antonius der erste Besuch des Pfarrzentrums an der Mühlenmathe nach einer Aufhübschung verbunden. So fiel das neue Kreuz im Saal sofort ins Auge. „Das ist der Korpus aus dem Eingangsbereich zur Marienkapelle in der Kirche“, klärte Pfarrer Michael Vehlken auf. An seine Stelle soll – nach der Kirchenrenovierung – ein Korpus aus dem 17. Jahrhundert das Ensemble in der Kirche mit der Gottesmutter und Johannes komplettieren.