Syrisch-orthodoxes Wohnzimmer

Enschede -

Die Zahl der Senioren mit Demenz steigt – auch unter den Menschen mit Migrationshintergrund nimmt ihre Zahl zu. Das Seniorenzentrum De Posten in Enschede hat darauf reagiert: Speziell für syrisch-orthodoxe Senioren wurde ein Wohnraum eingerichtet, der an die Wohnkultur in ihrer Herkunftsregion erinnert. In der vergangenen Woche wurde der Raum von Erzbischof Mor Polykarpus, der in Glane residiert, eingesegnet.