Schilder für Trainingsgeräte

„Hier haben alle Menschen Raum und Zeit, sich körperlich zu betätigen, sich Ruhe zu gönnen oder eben generationsübergreifend zu spielen“, freut sich Margot Haupt (Seniorenbeirat) über die gelungene Umsetzung. Aktuell sind spezielle Schilder aufgestellt worden, auf denen Grafiken und Texte beschreiben, wie die Trainingsgeräte genutzt werden können. Die Sparkassenstiftung für Gronau hat das Projekt mit 3750 Euro unterstützt.

Leicht, mittel, schwer – je nach Kraft und Kondition können die Übungen angepasst werden. Bürgermeister Rainer Doetkotte (Kuratoriums-Vorsitzender) und Stefan Nadicksbernd (Vorstandsvorsitzender der Sparkassenstiftung) mussten von den Anwesenden des Seniorenbeirates nicht lange überredet werden – direkt wurden die Geräte ausprobiert. „Diesen Ort am Piratenspielplatz finde ich besonders geeignet, denn es kommen alle Generationen hier zusammen,“ so Doetkotte. „Hier entsteht ein schöner Mehrgenerationenplatz, der sicherlich sehr gut angenommen wird“, pflichtete Stefan Nadicksbernd bei.

Die Geräte können zwar intuitiv genutzt werden, aber die Beschilderung gibt weitere Tipps für den richtigen und sinnvollen Gebrauch. Die Hinweise auf den Tafeln aus Edelstahl geben auch an, was man mit dem jeweiligen Gerät trainieren kann – Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit, Koordination und Gleichgewicht. „Auch der hölzerne Pavillon hier in der Nähe soll bald mit Bänken bestückt werden, so dass wir hier einen tollen Ort für alle Generationen schaffen“, so Mathias Frings, Vorsitzender des Seniorenbeirates.