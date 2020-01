Gronau -

Von Guido Kratzke

Vor jedem Wiegen wird es knapper. Purzelten am Anfang die Pfunde noch schnell, so wird es beim Gronauer Andre Heller, der in der TV-Show „Rosins Fettkampf“ mit anderen Teilnehmern beim Abspecken wetteifert, immer schwieriger. Aber er entwickelt auch ungeahnte Fertigkeiten in der Küche, die bislang für ihn eine fremde Welt darstellte.