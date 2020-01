Grundlagenarbeit statt schöner Pläne

In einem Schreiben an den Bürgermeister listet Fraktionschef Erich Schwartze seine Vorstellungen vom künftigen Vorgehen in Sachen Innenstadtentwicklung, bei der Bekämpfung des Geschäftsleerstands in beiden Stadtteilen, bei der Schaffung von geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen und der Entwicklung am Grenzübergang Glanerbrug auf.

► Innenstadtentwicklung :

„Schöne Zeichnungen, wie alles mal eines Tages werden soll, ersetzen solide Grundlagenarbeit“, übt Schwartze Kritik an den jüngsten Überlegungen der Verwaltung. Er hält es für falsch, die Tiefgarage – wie geplant – an die Stadtwerke zu verkaufen und dem städtischen Tochterunternehmen auch noch den Bau eines der neuen Gebäude am Kurt-Schumacher-Platz aufzubürden.

Vielmehr sollte die Stadt in Sachen Sanierung der bestehenden und den Bau einer neuen Tiefgarage (Hertie-Baugrube) selbst rasch aktiv werden. Parallel dazu könnten die planungsrechtlichen Grundlagen und die Vorarbeit für die Beantragung von Städtebauförderungsmitteln sowie die Aktualisierung des integrierten Handlungskonzeptes erfolgen. Während das passiert, sei auch die Zeit, Investoren zu suchen.

Um für 2020 die nötigen Haushaltsmittel für die Innenstadtentwicklung bereitstellen zu können, müsse der Rat bei den Etatberatungen dafür die Beschlüsse fassen.

► Soforthilfe : Weil alle genannten Maßnahmen erst in Jahren greifen werden, der Leerstand von Geschäften in Gronau und Epe inzwischen aber „einen dramatischen Umfang“ (Schwartze) angenommen hat, ist er überzeugt: „Soforthilfe ist nötig.“ Schwartze will daher einen bereits im Oktober gestellten Antrag erneut in die Etatberatung einbringen. Der sieht vor, dass die Stadt für einen begrenzten Zeitraum Mietzuschüsse an solche Immobilieneigentümer – in beiden Stadtteilen – zahlen soll, die bereit sind, auf einen Teil der Mieteinnahmen für Ladenlokale zu verzichten. Diese Subventionierung schaffe Möglichkeiten, Geschäftsneueröffnungen durch Interessenten (etwa Start-ups) zu fördern und zu forcieren. Schwartze: „In anderen Städten hat man gute Erfahrungen damit gemacht.“ Und: „Dies wäre ein Beitrag der Kommune, um soziale Gerechtigkeit in unserer Stadt herzustellen.“

► Geringfügige Beschäftigung : Eine weitere Subvention durch die Stadt will die FDP im Zuge der Etatberatungen erneut auch für die Schaffung von geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen erreichen. In Gronau gebe es Menschen, die in prekären Einkommensverhältnissen leben. „Davon gibt es zu viele“, so Schwartze.

Mit einem geringen Pro-Kopf-Einkommen gehöre die Bevölkerung zu den ärmsten in NRW.

Den davon besonders betroffenen Menschen zu helfen gelinge nicht dadurch, „dass große Konsumtempel in der Innenstadt von Gronau errichtet werden.“ Erforderlich sei, diesen Menschen eine Möglichkeit zur Einkommensverbesserung zu verschaffen – eben durch geringfügige Beschäftigungsverhältnisse seitens der Kommune.

► Quartier am Grenzübergang Glanerbrug : Für die FDP-Fraktion kündigte der Vorsitzende an, im Zuge der Etatberatungen auch Mittel für die städtebauliche Entwicklung dieses Geländes zu beantragen. Gelder dafür seien bereits 2019 in den Etat eingestellt, aber nicht genutzt worden. Schwartze sieht im Quartier an der Grenze nicht nur Potenzial für neuen bezahlbaren Wohnraum. Vielmehr lasse sich durch Geschäftsansiedlungen auch die Einzelhandelsstruktur verbessern. Und auch die Verkehrssituation in der Stadt könnte entzerrt werden, wenn eine neue Tankstelle im Quartier den heutigen Tank-Verkehr auf der Enscheder Straße reduziere. Das von anderen Fraktionen beschriebene Katastrophen-Szenario der Gronauer Finanzlage teilt Schwartze nicht. Gronau zähle vielmehr zu den einkommensstärksten Kommunen im Land. Die Stadt erhalte deshalb keine Schlüsselzuweisungen. Schwartze: „Bei weniger als zehn Prozent der Kommunen in NRW ist das der Fall.“ Dass es – anders als vom Kämmerer geplant – 2020 nicht zu einem ausgeglichenen Haushalt komme, sei auch auf den unerwartet gestiegenen Finanzbedarf bei Tochterunternehmen zurückzuführen.