Der zweite Vorsitzende Stefan Konetzka dankte Stefan Reinermann für sein großes Engagement und seinen Einsatz in insgesamt 20 Jahren Vorstandsarbeit, davon sieben Jahre als erster Vorsitzender. Er hinterlasse seiner Nachfolgerin eine sehr gut aufgestellte Kapelle sowie einen hochmotivierten Vorstand, so Konetzka. Anschließend überreichte er Stefan Reinermann im Namen des gesamten Vereins ein Präsent zur Verabschiedung aus seinem Vorstandsamt.

Stefan Konetzka (r.) überreicht dem scheidenden Vorsitzenden Stefan Reinermann ein Präsent im Namen der Stadtkapelle. Foto: Stadtkapelle Gronau

Im weiteren Verlauf der turnusmäßigen Wahl wurden in ihren Ämtern einstimmig bestätigt: Stefan Konetzka (2. Vorsitzender), Robin Krönke (Geschäftsführer), Daniela Möllers (Schriftführerin), Norbert Schwartbeck (Instrumentenwart) sowie Sandra Lübbers und Sonja Klein-Reesink (Notenwartinnen). Die Vereinskasse – in den vergangenen zehn Jahren von Silvia Bevers geführt - übernimmt nun Hanna Lübbers als neue Kassiererin. Jugendsprecherin ist ab sofort Marie Duesmann, neuer Kassenprüfer ist Sebastian Dünne gemeinsam mit Helena Dierselhuis.

Bevor gewählt wurde, bedankte sich der scheidende Vorsitzende Stefan Reinermann bei allen Mitgliedern des Vereins für ihre geleistete Arbeit im vergangenen Jahr. Geschäftsführer Robin Krönke ließ in seinem Bericht die zahlreichen Auftritte in 2019 Revue passieren, und Dirigent Gert van Huizen blickte mit Stolz auf das gemeinsam musikalisch Erreichte zurück. Zum aktuellen Projektstand in Sachen neue Uniformen für die Stadtkapelle informierte Stefan Konetzka die Versammlung: So werden die maßgeschneiderten Uniformen derzeit produziert und sind voraussichtlich zum Frühjahr fertiggestellt. Das Dankeschön-Konzert für alle Unterstützer und ein Fototermin der Stadtkapelle in neuer Uniform sind aktuell in Planung.

Den Auftakt des musikalischen Terminkalenders macht der Gronauer Karnevalsumzug, gefolgt vom Jahreskonzert „Musik ist Trumpf“, das am 21. März (Samstag) um 20 Uhr in der Bürgerhalle stattfinden wird. Die Vorbereitungen dafür sind bereits in vollem Gange. Dirigent van Huizen hat wieder ein vielseitiges Konzertprogramm zusammengestellt, das von kubanischer Tanzmusik über Soundtrack-Highlights aus „Der Glöckner von Notre Dame“ bis hin zum britischen Konzertmarsch reicht. Auch so manche musikalische Überraschung erwartet die Zuhörer, versprechen die Organisatoren. Eröffnen wird den Konzertabend das Jugendorchester.