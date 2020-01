70 000 Unterschriften aus Russland

Gronau -

Rund 70 000 Menschen in Russland haben eine Online-Petition von Greenpeace gegen deutsche Uranmülltransporte in ihr Land unterzeichnet. Darin wird von der Bundesregierung gefordert, die im Mai 2019 wieder aufgenommenen Exporte von der Urananreicherungsanlage im westfälischen Gronau nach St. Petersburg mit sofortiger Wirkung einzustellen, wie das Aktionsbündnis Münsterland gegen Atomanlagen am Donnerstag mitteilte. Die Unterschriften sollten am Mittag dem Staatssekretär im Bundesumweltministerium, Jochen Flasbarth, überreicht werden.