Vermisste Frau tot aufgefunden

Tragisch endete am Donnerstagmorgen die Suche nach einer rund zwei Tagen vermissten Frau: Die Leiche der 57-Jährigen wurde gegen 11 Uhr auf einem Grundstück in der Gerdingseite gefunden. Das bestätigte die Polizei auf Anfrage der WN-Redaktion. Nach einer ersten Inaugenscheinnahme gebe es keine Anzeichen für eine Fremdeinwirkung, so Polizei-Pressesprecher Frank Rentmeister. Allerdings seien die Untersuchungen zur Ermittlung der Todesursache noch nicht abgeschlossen.