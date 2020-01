Grundschule handelt vorbildlich

Der Förderverein stellte das nötige Geld zur Verfügung. Das ist hervorzuheben, da es sich eigentlich um eine Aufgabe des Schulträgers oder des Landes handelt. Auch jetzt zahlt der Förderverein weiterhin einen guten Teil des Gehalts von Schulsozialarbeiterin Linda Hassels .

Die Katharinenschule hebt mit der Aufnahme der Schulsozialarbeit in ihr Schulprogramm die Bedeutung dieser Aufgabe hervor. Das ist vorbildlich. Die Alstätter haben damit früh auf die Erfordernisse der heutigen Zeit reagiert. Das verdient Anerkennung.

Dass die Stadt seit diesem Schuljahr auch in allen anderen Grundschulen Mittel für Schulsozialarbeiter bereit stellt, ist ein richtiger Schritt. Die Zeiten, in denen Schulsozialarbeit als Eingeständnis für Probleme an der Schule galt, sind Gott sei Dank vorbei. Schulsozialarbeit ist vielmehr eine notwendige Reaktion auf gesellschaftliche Veränderungen.

Aus Sicht von Beda Lassernig wird Schule immer mehr zu einem pädagogischen Ort. Das heißt: Die Mädchen und Jungen lernen in der Schule nicht nur, sondern sollen von den Lehrerinnen und Lehrern auch erzogen werden. Das geschieht im Elternhaus immer weniger.

Die Zahl der Väter und Mütter, die ihre Kinder nicht mehr mit der aus meiner Sicht erforderlichen pädagogischen Konsequenz erziehen wollen oder können, wächst.

Viele Eltern trauen sich immer seltener – aus welchem Grund auch immer – ihren Kindern gegenüber nein zu sagen und Grenzen zu setzen. Doch eigentlich wünschen sich Kinder klare Vorgaben, Leitplanken, zwischen denen sie sich bewegen können. Sie bieten ihnen Orientierung. Das Gefühl, geliebt zu werden und Geborgenheit zu erfahren, sind letztlich entscheidend.

Die Politik muss den veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen Rechnung tragen.

Da offensichtlich schon immer mehr Mädchen und Jungen in der Einführungsphase (1. und 2. Klasse) Auffälligkeiten im sozial-emotionalen Bereich zeigen, wäre es konsequent, diese früher in den Blick zu nehmen. Das gilt allerdings nicht nur für die Kinder, sondern – und das in einem noch viel stärkeren Maße – für die Eltern. Kinder lernen zunächst einmal von dem, was sie zu Hause vorgelebt bekommen.

So wäre es sinnvoll, das Beratungsangebot für Eltern schon vor der Kindergartenzeit auszuweiten. Die Hilfestellungen müssten dann ebenso entschlossen in Kindergarten und Grundschule weitergeführt werden. Gerade in jungen Jahren ist es leichter, noch nicht eingefahrene Verhaltensweisen zu korrigieren.

Den Eltern und Kindern in dieser wichtigen Lebensphase Angebote bieten zu können, kostet viel Geld. Schließlich müsste ausreichend Personal ausgebildet und eingestellt werden. Doch die Landesregierung hat lieber auch das vorletzte Beitragsjahr für Kindergartenkinder ab dem Kindergartenjahr 2020/21 abgeschafft.

Durch das Gute-Kita-Gesetz fließt zwar (bis 2022) mehr Geld in die Kitas, doch von der Abschaffung der Kita-Beiträge profitieren nur diejenigen, die auch Beiträge zahlen. Eltern mit sehr niedrigem Einkommen sind davon ausgenommen.

Heiß diskutiert wird seit Monaten über den Digital-Pakt. Jede Schule soll über schnelles Internet verfügen. Dann sollen im besten Fall Whiteboards und/oder i-Pads folgen. Schließlich sollen die Kinder mit modernsten Mitteln lernen können. Die Diskussion erweckt den Eindruck, als ob das Wohl und Wehe der Zukunft der Mädchen und Jungen davon abhängt. Das ist, davon bin ich überzeugt, aber nicht der Fall, auch wenn eine gut ausgestattete Schule selbstverständlich wichtig ist.

Die wichtigeren Probleme liegen woanders. Zwei Beispiele aus dem Schulalltag, die ich von Lehrern gehört habe. Beispiel eins: Der Vater eines Sekundarstufe-I-Schülers fragt die Lehrerin, ob sie seinem Kind nicht Tischmanieren beibringen könne. Beispiel zwei an einer anderen Schule: Der Lehrer räumt ein, dass geregelter Unterricht in einer Klasse aufgrund der Lautstärke nicht mehr regelmäßig möglich sei.

Die Lehrer sollen neben den Regelschülern auch gleichzeitig integrativ und inklusiv unterrichten. Das alles ist von den Lehrerinnen und Lehrern in der bisherigen Form einfach nicht zu leisten. Auch hier bedarf es zusätzlichen Personals. Doch woher soll das Personal kommen und wer soll es bezahlen?

Am effektivsten wäre es, die intensivere Betreuung von Eltern und Kindern in ganz jungen Jahren voranzutreiben. Beda Lassernig hat Recht wenn sie sagt, dass gerade in jungen Kinderjahren verhältnismäßig schnell Verbesserungen erreicht werden können. Mit all den positiven Auswirkungen für die Zukunft der Kinder, der Schulen und der Gesellschaft. Diese Frühförderung geschieht jedoch nicht im erforderlichen Umfang.

Zu viele Kinder sind, bis sie in den Genuss moderner Lernmittel kommen, leider schon Verlierer unseres Bildungssystems geworden. Da ist es egal, ob sie später an der altmodischen Kreidetafel oder am hypermodernen Whiteboard nicht mehr mitkommen. Den Anschluss haben viel zu viele Mädchen und Jungen schon viel früher verloren.