Interesse jetzt schon anmelden

2020 wird das Jahr werden, in dem die Stadtwerke Gronau sich mit dem Ausbau des Glasfasernetzes im Außenbereich auseinandersetzen. Ab dem Jahr 2021 soll dann auch quartierweise den Privathaushalten in der Dinkelstadt der schnelle Zugang zum Internet ermöglicht werden.

Wachsendes Geschäftsfeld

Nicht nur Energie, sondern auch Kommunikation für die Bürger der Stadt anzubieten – das haben die Stadtwerke Gronau in ihrem Leitbild festgeschrieben, wie Geschäftsführer Dr. Wilhelm Drepper bei der Vorstellung der Pläne des kommunalen Versorgers betonte. „Ein stark wachsendes Geschäftsfeld.“ Und das will die Stadttochter im Sinne der Bürger selber entwickeln.

Dass es sich beim Thema Glasfaser quasi um einen Dauerbrenner für die Stadtwerke handelt, erklärte Bernd Herwing, IT-Teamleiter der Stadtwerke. Er verwies auf den Start im Jahr 1997, als Rathaus, Brücke und Stadtwerke miteinander durch erste Glasfaserleitungen schnell vernetzt wurden. In den Folgejahren kamen weitere Einrichtungen hinzu, 2010 schließlich der erste Gewerbekunde. Seit 2016 darf Gronau den Titel „Gigabit-City“ tragen, weil sämtliche Unternehmen mit einer Geschwindigkeit von 1000 MBit/s angebunden werden können.

In jedem Röhrchen befindet sich ein Hausanschluss. Foto: Guido Kratzke

Durch die Erschließung der Gewerbegebiete mit den schnellen Datenleitungen greifen mittlerweile 70 Betriebe auf den fortschrittlichen Netzanschluss zu. Und auch die ersten Privathaushalten freuen sich über Zugänge, bei denen die Bandbreite nicht mit anderen geteilt werden muss und der Up- und Download gleichschnell erfolgt. So wie ab dem kommenden Jahr sukzessive alle anderen Gronauer.

Als günstige Voraussetzung für den geplanten Ausbau verwies Dr. Drepper auf die zahlreichen – im Rahmen von Baumaßnahmen in den vergangenen Jahren bereits eingebrachten – Leerrohre unter den Gronauer Gehwegen und Straßen, in denen zukünftig bei Bedarf die Glasfaserkabel eingeblasen werden können. Und auch die bereits betriebenen Glasfaserleitungen der Stadtwerke liefern den Privathaushalten schon heute einen Nutzen. „Wir haben sie zum Teil beispielsweise an die Telekom vermietet“, erläuterte der Geschäftsführer. So können mit den Basisnetz bereits heute Einnahmen generiert werden.

14 Standorte sollen die gesamte Stadt versorgen Einen Ausbau mit Augenmaß – das sieht das Konzept der Stadtwerke vor. Nicht nur die Zielplanung, wie das komplette Stadtgebiet mit den schnellen Leitungen durchzogen werden soll, liegt vor. Es gibt auch bereits konkrete Planungen, wo in den kommenden Jahren die 14 POP (Point of Presents, zehn in Gronau, vier in Epe) als Verteilstellen jeweils in Garagengröße betrieben werden sollen. Sie werden der Versorgung von jeweils rund 2000 Anschlüssen dienen. In den Quartieren werden in Schaltschränken – sowohl oberirdisch wie auch in Unterflur-Ausführung – NVTs stehen. Die großen Schaltschränke erhalten dann die Anschlüsse für jeweils rund 100 Haushalte und sollen mit einer kleinen Reserve ausgestattet sein. Was der Anschluss kosten wird, das muss im Detail auch zum Teil quartiersabhängig noch festgelegt werden. Bei den Neubauten fallen derzeit einmalig 350 Euro an, wenn der Hausanschluss nicht mehr als zehn Meter von der Bordsteinkante entfernt ist. Die monatliche Gebühren betragen bei einem Anschluss mit garantierten 100 MBit 39,30 Euro. Wahlweise werden auch 200 oder 400 MBit sowie zwei TV-Pakete gegen Aufpreis angeboten. Dienstleister der Stadtwerke ist dabei die Firma Epcan aus Vreden. Die Vertragslaufzeit beträgt 24 Monate. ...

Hervorragende Infrastruktur

„Da profitieren wir auch von der Generation vor uns“, betonte Herwing. „Aber wir wollen auch unseren Nachfolgern eine hervorragende Infrastruktur hinterlassen.“ Der Ausbau im Innenbereich könne im kommenden Jahr beispielsweise mit dem Ausbau der Neustraße verknüpft werden. „Wenn solche Bauarbeiten anstehen, dann verlegen wir immer Leerrohre.“ Und schließen möglicher Weise Haushalte direkt an.

Wo aus den Leerrohren Datenleitungen werden, das wird zu einem großen Teil von den Bürgern der Dinkelstadt abhängig sein. Quartierweise sollen rund um die dezentralen Verteilstellen Nachfragebündlungen erfolgen.

Außenbereich bis zum Jahresende abgeschlossen

Wie so etwas aussehen kann, dass zeigen derzeit schon die aktuellen Gronauer Neubaugebiete beispielsweise am Doetkottenweg oder Heerweg, wo beim Hausanschluss auf klassische Kupferkabel für Telefon und Internet komplett verzichtet wird. Auch aus dem Anschluss der rund 300 Haushalte im Außenbereich, die bis zum Jahresende abgeschlossen sein sollen, wollen die Stadtwerke Erfahrungen zum weiteren Ausbau sammeln.

Die Erstellung des Netzes durch die Stadtwerke biete nicht nur die Gelegenheit, dass die wichtige Infrastruktur in den Händen der Kommune und damit der Bürger bleiben. „Wir werden die Leitungen in 50 bis 60 Zentimeter Tiefe verlegen, wo sich die anderen Leitungen auch befinden“, ergänzte Projektleiter Hugo Tillmann . „Die finden sich dann in unserem Leitungskataster wieder und bereiten keine Probleme, wenn es beispielsweise zu Erdarbeiten kommt.“ Das gelte beispielsweise für die Erneuerung von Hausanschlüssen. In anderen Orten sei in diesem Fall ein kostenintensiveres Arbeiten mit der Schaufel erforderlich, da die Verkabelung dort in der Regel in einer Tiefe von nur 20 Zentimetern erfolgt sein.

In den kleinen Gemeinden rund um Gronau wird schon schnell gesurft, aber in der Stadt tröpfeln die Daten nur bitweise? Ganz so extrem ist es nicht. Den aufgerüsteten DSL-Kupferleitungen sei Dank. Und den damit verbundenen Glasfaserleitungen der Stadtwerke, die dafür bisweilen die Grundlage liefern.

Derzeit kommen viele Haushalte noch mit den angebotenen Leitungskapazitäten aus, aber zunehmender Datenhunger von hochauflösenden Fernsehern oder Homeoffices lassen einen wachsenden Bedarf erahnen. Und noch weiß keiner, was mit der Digitalisierung weiter kommen wird.

Die Gronauer bekommen im Vergleich ihren Glasfaseranschluss erst spät. Noch ist es nicht zu spät. Aber Verzögerungen wären für den Standort sicher ein Problem. Die Stadtwerke sollten jetzt rasch durchstarten.

Unverbindliche Registrierung

„Auf unserer Homepage können sich Interessenten heute schon unverbindlich registrieren lassen“, empfiehlt Dr. Drepper. Daraus, so der Geschäftsführer, könnten die Stadtwerke erkennen, wo im Stadtgebiet das Interesse besonders groß sei.