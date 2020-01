Pädagogische Fachkräfte der DRK-Kindertageseinrichtungen „Die kleinen Strolche“, Kinderladen Kunterbunt, des DRK-Familienzentrums „Zum Regenbogenland“, der Ev. Zachäus-Kita, der Kitas der Chance (Pusteblume, Rappelkiste und Wunderland) sowie der Lindenschule qualifizierten sich jetzt in einer viertägigen Fortbildung im St.-Agatha-Pfarrhof zum Thema Kinderrechte und Elternarbeit weiter.

Kinder haben Beteiligungs-, Förder- und Schutzrechte. Die Sicherstellung und Umsetzung der Kinderrechte stellt einen wesentlichen Aspekt des Kindeswohles dar und ist eng mit dem Kindeswohl und dem Kinderschutz verbunden. So haben die Kinder nach der UN- Kinderrechtskonvention ein Recht auf gewaltfreie Erziehung oder das Recht auf Schutz vor Diskriminierung, heißt es in einem Bericht über die Qualifizierungsmaßnahme.

Die Beförderung der Kinderrechte in die Kita und in die Schule stellt einen Beitrag zum präventiven Kinderschutz dar. Dazu brauchen Fachkräfte, Eltern und Kinder Informationen über die Kinderrechte. Die Fachkräfte der acht Institutionen erlernten Methoden, die Kinderrechte in den Alltag zu integrieren. Neben der Wissensvermittlung zum Thema Kinderrechte und dem rechtlichen Hintergrund erarbeitete jede Kita in der Praxis ein Kinderrecht ihrer Wahl, dass abschließend in der Fortbildungsgruppe vorgestellt wurde.

So entstand ein bunter Strauß guter Ideen, um Kinderrechte mit den Kindern zu erarbeiten. Eine Kita führte ein Projekt „Alle Kinder haben die gleichen Rechte“ durch, eine andere wählte das Recht der Kinder auf Mitbestimmung aus und intensivierte die Partizipation der Kinder durch Methoden der Mitbestimmung. Andere Kitas erprobten sich an der Umsetzung des Kinderrechts auf Bildung und Freizeit. Eine Botschaft der Fortbildung ist, dass die Stärkung der Kinderrechte nicht die Elternrechte schwächt.