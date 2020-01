Gronau -

Die dritte Runde des Vorlesewettbewerbs der Grundschulen fand am Samstagvormittag in der Stadtbücherei statt. 15 Mädchen und Jungen aus Ahaus, Alstätte, Epe und Gronau stellten sich dem Wettbewerb. Dass sie alle gut vorlesen können, hatten sie bereits in den beiden vorhergehenden Wettbewerbsrunden auf Klassen- und Schulebene bewiesen.