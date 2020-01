Zusammenhalt in schwieriger Zeit

Christian Post , stellvertretender Gronauer Bürgermeister, ging in seiner Rede auf das Spannungsfeld zwischen hohen Ansprüchen und hohen Belastungen ein. „Bauernhof-Romantik ist Mangelware in einer Zeit, die auch in der Landwirtschaft und ganz sicher im persönlichen Leben eines dringend braucht: ab und an Entschleunigung sowie ein gutes Augenmaß an Prioritäten. Eine Balance zwischen Anspruch und Wirklichkeit – beruflich sowie privat“, wird Post in einem Bericht der Landfrauen zitiert. Auch auf die gemeinsame Agrarpolitik sei Post eingegangen: Schön wäre eine höhere Akzeptanz, wenn die EU ihre Politik darauf ausrichten würde, die familiengeführte Landwirtschaft für die Bereitstellung öffentlicher Güter wie Klimaschutz, Artenvielfalt oder Gewässerreinhaltung zu bezahlen. Hier stehe alleine die Politik in der Verantwortung.

Birgit Bengfort vom Kreisvorstand der Landfrauen berichtete über eine gemeinsamen Sitzung mit den Vorständen des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes (WLV) und der Landjugend. Diese hätten sich kürzlich erstmals getroffen, um mehr übereinander zu erfahren und um sich über Gemeinsamkeiten, Ziele und Aktivitäten auszutauschen. Auch auf das Leitthema: „Wissen pflanzen, Werte entfalten“ und das Thema „Wir geben Plastik einen Korb“ ging sie ein.

Der Jahresrückblick von Christel Lauman ließ „viele gute und interessante Veranstaltungen“ wiederaufleben. Marianne Plietker wirbelte dann die Zahlen zum Kassenbericht durch die Luft.

Nach so vielen Reden wurde es Zeit, dass Ruth Rosker, alias Elfriede Schulze Piepenbrink den Abend auflockerte. Mit deftigen Späßen über ihre bessere Hälfte, ihrer nervenden Ehe und ihre lieben Nachbarn sorgte sie für Heiterkeit im Pfarrhof. Das gelang ihr auch bei einem zweiten Auftritt, bei dem sie als Putzfrau ihre zahlreichen Erfahrungen als Putzfrau an die Frauen weitergab. Ob sie von ihrer Putzstelle beim Zahnarzt oder im Rathaus berichtete, die Lachmuskeln wurden bei allen sehr gut trainiert. Besonders die Zahnbürste für ihren Mann Hermann erklärte sie, denn wenn man die Bürste wechselt, kann man die Konstruktion auch zum Toilettenreinigen verwenden . . . Zur Kurzweil der Veranstaltung trug auch eine Verlosung unter den Frauen bei. Dabei sei den anwesenden Männern die Rolle als Glücksfee zugekommen.

Silke Schulze Dinkelborg hatte eingangs berichtet, dass der Großteil des Erlöses vom letzten Weihnachtsmarkt an eine Familie gespendet worden sei, die krankheitsbedingt in finanzielle Schwierigkeiten geraten sei. Auch für den kommenden Weihnachtsmarkt sucht der Vorstand noch Unterstützerinnen für den Reibeplätzchen verkauf. Ebenso hofft der Vorstand auf Helferinnen, wenn den Männern zur Feldbegehung und an den Maisfeldtagen wieder Kleinigkeiten zum Essen gemacht werden. Dies habe bei den Landfrauen schon gute Tradition.

Zahlreiche Termine gab Schulze Dinkelborg den Frauen mit auf den Weg, darunter den 9. August (Sonntag). Dann werde es auf dem Hof von Familie Tenberge einen Tag der offenen Tür geben. Und klar sei, dass die Landfrauen den Landwirtschaftlichen Ortsverein bei dieser Aktion unterstützen würden. „Denn besonders in dieser schwierigen Zeit für die Landwirtschaft müssen alle zusammen halten, denn nur gemeinsam ist man stark“, so Schulze Dinkelborg.

Der nächste Termin der Landfrauen ist am 5. Februar (Mittwoch) ab 10 Uhr eine Besichtigung auf dem Schlachthof Westfleisch. Es seien noch ein paar Plätze frei. Allerdings sei das nichts für schwache Nerven.