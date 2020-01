Musik von Ludwig van Beethoven bildete am Sonntag den Auftakt des Neujahrskonzertes, zu dem der Ev. Posaunenchor von 1886 in die Festscheune des Hotel Bügener eingeladen hatte. Aus Anlass des 250. Geburtstages Beethovens eröffneten die Bläser mit der Ode an die Freude, dem vierten Satz seiner neuten Sinfonie.

Der neue Vorsitzende des Chores, Hans Hübler , begrüßte zum Konzert die rund 140 Besucher, ehe Moderatorin Svenja Steffan die Führung durch den musikalischen Nachmittag übernahm. Nach einem kurzen geistlichen Impuls von Pfarrerin Sabine Kuklinski, die ein Mal mehr betonte, dass nur die Musik die Seelen zum Klingen bringt, stand dem Konzert des Posaunenchores nichts mehr im Wege. Dem Bonhoeffer-Choral „Von guten Mächten wunderbar geboren“ folgte der „Juventas“ Marsch von Peter Fihn.

Den Rahmen des Neujahrskonzertes nutzten Hans Hübler sowie Dirigent Thomas Steffan – selbst seit 45 Jahren im Posaunenchor – um langjährige Mitglieder des Posaunenchors auszuzeichnen. Seit 30 Jahren hält Trompeter Sven Hessing dem Verein die Treue und auf zehn Jahre kommt mittlerweile der junge Schlagzeuger Jonas Fege.

Bei Kaffee und Kuchen konnten die Zuhörer dann ein abwechslungsreiches Programm aus Märschen, Polkas, Schlagern, Filmmelodien (wie „Always Look on the Bright Side of Live“ oder „The Good The Bad And the Ugly“) und moderner Blasmusik genießen. Zu den lyrischen Stücken gehörten „Yellow Mountains“ von Jacob de Haan oder „Gabrielas Song“. Die Freunde der Schlagermusik kamen mit den Comedian Harmonist, „Griechischer Wein“ oder „Wunder gibt es immer wieder“ auf ihre Kosten. Big-Band Klassiker wie „Tuxedo Junction“ oder „Fly me to the Moon“ sowie „AllYou Need is Love“ von den Beatles und „Thriller“ von Michael Jackson rundeten das Programm ab.

Mit der Zugabe „Schneewalzer“ beendete der Posaunenchor sein Neujahrskonzert – nicht ohne Hinweis auf sein Jahreskonzert „Melodien der Welt“, das am 27. September stattfindet.