Eingestellt wurde jetzt beim Amtsgericht Steinfurt ein Verfahren gegen einen 27 Jahre alten Mann aus Gronau. Er musste sich wegen einer nicht rechtmäßigen Vorteilsnahme und versuchter Nötigung verantworten. Der Anklageschrift zufolge soll der Beschuldigte im April mit einem scheinbar manipulierten Viererticket den Zug von Münster nach Gronau benutzt haben.

Bei der Fahrkartenkontrolle in Höhe der Station Metelen-Land kam es zwischen dem Schaffner und dem Angeklagten zu einer Rangelei. Der Schaffner zog den seiner Meinung nach nicht gültigen Fahrschein ein und wollte den vorgelegten Personalausweis des Angeklagten nicht zurückgeben. Da er das Ticket jedoch für die Weiterfahrt benötigte, soll er den Schaffner geschubst und ihn gegen eine Sitzbank gedrückt haben. Aus Angst vor weiteren Attacken habe sich der Bahnbeamte daraufhin in der Zugführerkabine eingeschlossen.

Schaden von 5,10 Euro

Am Ticket, das in den Gerichtsakten vorlag, seien keine offensichtlichen Manipulationen erkennbar, stellte der Richter fest. Endgültige Gewissheit könne nur durch ein teures Gutachten erlangt werden. Bei einem entstandenen Schaden von 5,10 Euro stünde ein solches Gutachten allerdings in keinem vertretbaren Verhältnis zur Aufklärung des möglichen Sachverhaltes.

Zudem bewertete er die angeklagte Nötigung als äußerst geringfügig. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft und dem Angeklagten mit seinem Verteidiger schlug der Richter die Einstellung des Verfahrens ohne weitere Auflagen vor. Diesem Vorschlag stimmten alle am Verfahren Beteiligten zu.