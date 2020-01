Randalierer demolieren mehrere Autos

Gronau/Epe -

In den vergangenen Tagen sind mehrfach geparkte Autos von unbekannten Randalierern beschädigt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurden in der Nacht zum Sonntag auf der Gronauer Straße mehrere Autos beschädigt (Dellen, Kratzer, abgetretene Außenspiegel). Bislang liegen drei Anzeigen vor. In der Nacht zum Montag kam es zu zwei weiteren Taten – in diesem Fall auf der Lortzing­straße. Die Windschutzscheibe und eine Seitenscheibe eines der Autos wurden beschädigt.