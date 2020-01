Zitterbild durch Spiegelung

Keine Sorge: Mit Ihren Augen ist alles in Ordnung. Mit dem Bild auch. Es soll so aussehen, als ob das Motiv irgendwie gekräuselt ist. Das „Zitterbild“ ist kein Ergebnis einer Bearbeitung mit Photoshop-Effekten. Vielmehr handelt es sich um eine Spiegelung der Gebäude am Rand des Laga-Geländes im Wasser der Gracht. Nur dass das Foto auf dem Kopf steht – und das Spiegelverkehrte am Computer vertikal gespiegelt wurde.