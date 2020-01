Der Parkweg „wandert“

Gronau -

Bei der Kommunalwahl am 13. September dieses Jahres werden in Gronau 20 Wahlbezirke eingerichtet. 13 davon sind im Stadtteil Gronau, sieben in Epe. Die Zahl der Ratsmitglieder in der nächsten Wahlperiode bleibt bei 40 (plus Bürgermeister). Bei der Zuordnung der Straßen zu den einzelnen Wahlbezirken wird es im Vergleich zur Wahl 2015 kaum Änderungen geben. In Epe werden die Wahlberechtigten des Parkwegs allerdings dem Bezirk 17 zugeordnet. Dessen Wahllokal befindet sich in der Kita Dinkelnest an der Vennstraße.