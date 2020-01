Im Duell mit Tim Mälzer und Sasha

Die Freunde treten in der von Steffen Hallaschka (u.a. „Stern TV“) moderierten Sendung gegen den Sänger Sasha und Tim Mälzer an. In einer Casino-Atmosphäre messen sich die Freunde-Duos über zehn Runden in verschiedenen Kategorien wie Sport, Wissen oder Geschick. Das Siegerteam erhält am Ende der Show nach rund drei Stunden den Gewinn von 100 000 Euro. Und im Gegensatz zu den Promis, die den Betrag für einen guten Zweck spenden müssen, dürften sich Alfert und sein Kumpel über den gemeinsamen Gewinn freuen und ihn behalten.

Auch im Musikclub Turbine im Rock’n’Popmuseum wurde gedreht. Foto: privat

Millionenpublikum erwartet

Aber zunächst wird es eine Herausforderung sein, die Nervosität vor einem erwarteten Millionenpublikum abzulegen. Am Samstag gelang dies dem Mitarbeiter der Stadtverwaltung bereits recht gut, als in der Dinkelstadt Aufnahmen für einen Einspielfilm gemacht wurden, die den 42-Jährigen in seiner Freizeit zeigen.

Gedreht wurde am und im Rock’n’Popmuseum, in der Flipperlounge sowie im Eper Wirtshaus. „Elf Stunden war das vierköpfige Team für die Aufnahmen hier, zwei Tage zuvor bereits drei Stunden bei Tim in Dortmund, der dort als Bestatter arbeitet“, plaudert Alfert etwas aus dem Nähkästchen. Kennengelernt haben sich die beiden Lindenberg-Fans 2011 bei einem Benefiz-Fußballturnier und es entwickelte sich eine enge Freundschaft.

Bereits 2019 Casting absolviert

Die durften sie bereits im Dezember unter Beweis stellen, als sie zum Casting für die Produktion nach Köln eingeladen wurden. „Tim war bereits in TV-Shows, wir waren auch bereits im vergangenen Jahr schon einmal zusammen bei einem Casting“, erzählt Alfert. „Damals ist allerdings nicht daraus geworden.“ Das war dieses Mal anders: Anfang Januar erhielten sie die Einladung und erfuhren dabei erst, dass es sich um eine Live-Show handeln wird.

„Als wir uns beworben haben, da wussten wir auch noch nicht, um welche Gewinnsumme es geht." Daniel Alfert

Am Samstag wird Alfert bereits mit seiner Partnerin und ihrer Tochter nach Köln reisen. „Wie das Tagesprogramm am Sonntag aussehen wird, das wissen wir heute noch nicht“, lässt er die Herausforderungen locker auf sich zukommen. „Als wir uns beworben haben, da wussten wir auch noch nicht, um welche Gewinnsumme es geht.“ Die Teilnahme sei „Just for fun“ geplant gewesen – „aber das Geld könnten wir natürlich auch gut gebrauchen“, verdeutlicht er seinen Siegeswillen. Dabei sieht Alfert Sasha als den sportlich stärkeren Gegner und attestiert Tim Mälzer viel Ehrgeiz. „Ich habe in den vergangenen drei Wochen beim Training Gas gegeben“, verweist der Hobby-Fußballer auf Fitnessstudio-Besuche. „Das ist einfach wichtig für ein gutes Gefühl.“ Dafür sollen am Sonntag auch einige Unterstützer sorgen. Rund 40 Freunde, Bekannte, Verwandte und Kollegen aus Dortmund und Gronau werden die beiden im TV-Studio in Köln vor Ort mit Applaus anfeuern, wenn sie am Ende der Show alles auf die Freundschaftskarte setzen.