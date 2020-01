Epe -

Ein aufregendes und spannendes Spektakel für jedermann bietet die Ortsgruppe Epe im Verein für Deutsche Schäferhunde am kommenden Freitag (31. Januar) ab 18 Uhr auf dem Übungsplatz an der Gerdingseite 1 an. Dann steht die 27. Nachtübung des Schäferhundevereins Ortsgruppe Epe auf dem Programm.