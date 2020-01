Bus fährt auf Pkw auf: Sachschaden

Sachschaden ist am Mittwoch gegen 13.20 Uhr bei einem Unfall auf der Eper Straße entstanden. Nach Angaben der Polizei befuhr ein 58-jähriger Ahauser als Fahrer eines Linienbusses die Eper Straße in Richtung Innenstadt. In Höhe der Blücherstraße übersah er offenbar einen Pkw (VW Golf), der verkehrsbedingt gestoppt hatte, und fuhr auf das Fahrzeug auf. Der Pkw wurde im Heckbereich beschädigt, die Heckscheibe zerbarst. Verletzt wurde aber nach Angaben der Polizei vor Ort niemand.