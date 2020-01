Andre Heller kämpft bei Rosins Fettkampf um den Einzug ins Finale

Als in der letzten Folge bei Andre Heller die Waage auf 99,9 Kilogramm stehen blieb, da hatte der Eperaner ein Etappenziel erreicht: Endlich ein „U-hu“, sprich: unter 100 Kilo. Und das wird für ihn nicht ohne persönliche Folgen bleiben.

„Am Abend vor dem Wiegen bin ich Zuhause auf die Waage gestiegen“, erinnert er sich. „Sie zeigte 100,4 Kilo an.“ Ziel also verfehlt. Flugs stellte er seinen Wecker auf drei Uhr und stieg noch einmal auf die Waage, die dann noch 100,1 Kilo anzeigte. „Da bin ich dann noch mal für zwei Stunden ins Fitnessstudio gegangen bevor es zur TV-Aufzeichnung nach Recklinghausen ging.“ Mit dem bekannten Ergebnis.

Der Cheat-Day

„Es ist in der Folge ja auch viel über den Cheat-Day gesprochen worden“, ist er jetzt noch etwas genervt von dem Thema und schätzt es anders ein als Moderator Frank Rosin . „Nachdem ich dort die 99,9 Kilo hatte, hab ich mich beim Frühstück mit einem Brötchen belohnt, auch mittags etwas gegessen und abends mit meiner Frau noch einmal Essen gewesen.“ Diese Belohnung sei nicht nur für seine Psyche wichtig gewesen. „Wie mir der uns begleitende Ernährungsmediziner erklärt hat, habe so ein Tag auch positive Auswirkungen auf den Stoffwechsel.“ Und auch der Darm, der bei sehr wenig Essen an den Tagen vor dem Wiegen nicht mehr viel zu tun gehabt habe, sei wieder angekurbelt worden.

Rosins Ernährungs-Plan: 16:8

Was bleibt, ist bei Andre Heller trotz der Serienerfolge – er konnte den Vorsprung auf den stärksten Konkurrenten Mark Karmanski erneut ausbauen – die Angst, beim nächsten Wiegen möglicherweise prozentual der schwächste Teilnehmer zu sein. „Erst in der letzten Folge wird es nämlich wichtig, wer über alle Folgen am meisten abgenommen hat“, erklärt er das Regelwerk, das als Gewinn eine Summe vorsieht, die in Relation zu den Abnehmerfolgen von Moderator Frank Rosin steht. „Bei ihm ist aber noch deutlich Luft nach oben“, stichelt der Teilnehmer der Abnehmshow ein wenig. Trotzdem hat er sich etwas von Rosin abgeschaut. Der ernährt sich nach der Maßgabe 16:8, was bedeutet, dass 16 Stunden am Tag nichts gegessen und nur innerhalb von acht Stunden Speisen aufgenommen werden. „Das habe ich zusätzlich zu meiner Low Carb-Diät gemacht“, verweist Heller auf seine Final-Ambitionen