Expressive Kraft von Sacri Monti auf Fotos spürbar

Münster/Gronau -

Das Planetarium des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) in Münster zeigt am Mittwoch (5. Februar) um 19.30 Uhr die Bild-Ton-Show „Sacri Monti“ mit Fotos des Künstlers Dr. Heinrich Brinkmöller-Becker. Er wirkte mehrere Jahre in Gronau als Leiter des Driland-Kollegs. Die Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit der Deutsch-Italienischen Gesellschaft Münster statt.