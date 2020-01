Reparaturtreff öffnet am Samstag

Gronau -

In den Räumen der Familienbildungsstätte an der Laubstiege findet am kommenden Samstag (1. Februar) in der Zeit von 10 bis 12 Uhr der monatlich stattfindende Reparatur-Treff statt. Dorthin können Elektrogeräte, Kleinmöbel, aber auch Spielzeuge oder Bekleidung gebracht werden, die nicht mehr funktionieren oder defekt sind. Ehrenamtliche Helfer prüfen die Gegenstände und reparieren sie – wenn möglich – direkt vor Ort. Der Reparatur-Treff wird von der Freiwilligenzentrale und der Familienbildungsstätte organisiert.