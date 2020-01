Anlieger müssen Teil der Kosten bezahlen

Gronau -

Der Rat hat am Mittwoch das Bauprogramm für die Neugestaltung der Freiflächen in der Innenstadt (1. Bauabschnitt; östliche Neustraße und Schulstraße) mit einer Gegenstimme beschlossen. Stephan Bracht (Büro SAL Landschaftsarchitektur, Münster) ging erneut auf viele Details der Neugestaltung ein (WN berichteten). In der Debatte danach wurde auch die Beteiligung der Bürger an den Kosten thematisiert.