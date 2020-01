Entscheidungen über Klagen stehen noch aus

Gegen das Vorhaben laufen – wie berichtet – mehrere Rechtsstreitverfahren, die ein unmittelbarer Anlieger der Baustelle auf den Weg gebracht hat. In einem Verfahren geht es dabei um die Frage, ob der Bebauungsplan für das Areal rechtskonform ist. Das in diesem Zusammenhang übliche Eilverfahren vor dem Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster hat die Stadt inzwischen gewonnen, im Hauptverfahren vor dem OVG steht eine Entscheidung aber noch aus.

In einem zweiten Verfahren vor dem Verwaltungsgericht beklagt der Anlieger auch die von der Stadt Gronau erteilte Baugenehmigung für das Vorhaben. Hier geht es um die Frage, ob der Anlieger durch die Baugenehmigung in seinen Rechten eingeschränkt wird. Auch in diesem Verfahren steht bisher eine Entscheidung aus.

Eine dritte Klage beschäftigt schließlich das Oberlandesgericht, nachdem das Landgericht in einem ersten Verfahren bereits zugunsten der Stadt entschieden hat, so die Stadt. Gegen dieses Urteil hat der Anlieger Rechtsmittel vor dem OLG eingelegt – die Entscheidung steht noch aus.

Im Zusammenhang mit dem Bau habe die Stadt, so die Verwaltung, dem Anlieger zwar ein Wegerecht zu dessen gewerblich genutzten Flächen eingeräumt. Der habe aber andere Vorstellungen und deswegen auch in dieser Frage den Rechtsweg eingeschlagen. Die noch anhängigen Rechtsstreitigkeiten haben nach Angaben der Verwaltung keine sogenannte aufschiebende Wirkung – mit dem Bau der Gebäude könnte also trotz der laufenden Verfahren begonnen werden.

Zumindest für das Verfahren vor dem OLG könnte jetzt bald eine Entscheidung fallen. „Im März ist ein neuer Termin vor dem Oberlandesgericht Hamm anberaumt“, machte Stadtbaurat Ralf Groß-Holtick am Mittwoch vor dem Rat deutlich.