Rat kritisiert: „Gut gedacht, aber schlecht gemacht“

Der Wunsch der Sozialdemokraten ist es, einen Arbeitsplatz zu schaffen, an dem die Bürger – verteilt auf verschiedene Arbeitstage in der Woche – den direkten Kontakt zu verschiedenen Ansprechpartnern herstellen kann. Hier sollen etwa ein Vertreter des Stadtsportverbandes (Finanzierung einer 450-Euro-Kraft ist bereits beschlossen) und der Fahrradbeauftrage (450-Euro-Stelle beschlossen) erreichbar sein. Außerdem soll der Arbeitsplatz als Anlaufstelle zu einem Beauftragen für den Bereich Klimaschutz und den Bereich demografische Entwicklung und Senioren genutzt werden, wie aus dem Antrag von Fraktionschef Norbert Ricking und seinem Kollegen Dr. Chris Breuer hervorging.

Dem Antrag konnten die politischen Mitbewerber grundsätzlich durchaus etwas abgewinnen, wurde in der Ratsdebatte deutlich. Aber: Er sei „unausgegoren“ (Gabi Drees, fraktionslos), „verfrüht“ (Marita Wagner, Die Linke), „gut gedacht, aber schlecht gemacht“ (Jörg von Borczyskowski, UWG), so kritische Stimmen. Teilweise seien die neuen Ansprechpartner gerade erst oder noch nicht bei der Arbeit, so die Begründung. Da sei es sinnvoller, die Betroffenen zunächst ihre Vorstellungen von der jeweiligen Arbeit und der Zusammenarbeit mit den Bürgern entwickeln zu lassen. Und in Sachen Senioren gebe es mit Edith Brefeld bereits eine Ansprechperson, die bekannt und für Bürger durchaus erreichbar sei.

Am Beispiel des neuen Fahrradbeauftragten machte Herbert Krause (Pro Bürgerschaft/Piraten) zudem deutlich, dass er eine andere Vorstellung von dessen Rolle habe: „Der braucht keine Sitzstelle, der solle vielmehr im öffentlichen Raum unterwegs sein“ und dort Mängel feststellen und Verbesserungspotenzial aufspüren und gemeinsam mit der Verwaltung nach Lösungen suchen. Diese Ansicht vertrat auch Ludger Hönerlage (CDU). Er merkte zudem an, dass auch alle Ratsmitglieder in ihrer Eigenschaft als gewählte Bürgervertreter jederzeit Ansprechpartner für die Bürger seien oder sein sollten.

Wie es weitergeht mit dem Ansinnen der SPD soll jetzt im Hauptausschuss geklärt werden.