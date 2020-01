Kokain im Schuh und im Blut

Gronau/Heek -

Bei einer Grenzkontrolle in Gronau wurde das Grenzüberschreitende Polizeiteam (GPT) am Donnerstagnachmittag auf einen 37-jährigen Autofahrer aus Heek aufmerksam. Dieser fuhr über die Gildehauser Straße aus den Niederlanden nach Deutschland. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum durch den 37-Jährigen. Der Verdacht bestätigte sich kurze Zeit später auf der Polizeiwache Gronau, wo ein Drogentest positiv auf Kokain anschlug. Darüber hinaus fanden die Polizeibeamten in den Schuhen des Fahrzeugführers eine kleine Menge Kokain. Das Kokain wurde sichergestellt. Ein Arzt entnahm dem Autofahrer auf der Polizeiwache eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt nachzuweisen. Die Polizeibeamten untersagten dem 37-jährigen die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren ein, teilte das GPT mit.