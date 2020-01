Sie hat für fast ein halbes Dutzend Beigeordnete der Stadt gearbeitet, verwaltete Termine für zwei Bürgermeister und kennt vermutlich mehr Geschichten von Menschen, amtlichen Vorgängen, kleinen und großen Geheimnissen in dieser Stadt als jeder andere im Rathaus: Fast 20 Jahre war Carola Leuderalbert das freundliche Gesicht im Vorzimmer der Verwaltungleitung. Bisweilen aber auch die letzte Hürde, die Besuchern und Mitarbeitern den Weg in die Chefetage verwehrte. Mit all dem ist jetzt Schluss: Nach fast vier Jahrzehnten im Dienst der Stadtverwaltung hat am Freitag für sie ein neues Kapitel des Lebens begonnen: der Ruhestand.

Foto: Klaus Wiedau

Viel geredet hat sie in den letzten Wochen davon nicht: „Ich kenne kaum jemanden, der so wenig von der bevorstehenden Rente gesprochen hat wie sie“, sagt Bürgermeister Rainer Doetkotte am Freitagmorgen. Gerade eben hat er sich vom Rücksitz eines alten VW-Käfer gezwängt, mit dem Leuderalbert von Zuhause abgeholt worden ist.

Carola Leuderalbert ist auch an diesem ersten Tag des neuen Lebens noch nicht in der veränderten Rolle, wie sie unumwunden zugibt: „Ich muss erst mal ankommen.“ Bis 18.30 Uhr am Donnerstag saß sie noch am Schreibtisch im Vorzimmer der Verwaltungsleitung, erledigte letzte Arbeiten, räumte auf. Dann war Feierabend. Für immer.

An diesen Tag hat sie vermutlich nicht gedacht, als sie am 1. April 1975 in die Dienste der Stadtverwaltung trat. Im alten Rathaus (heute Polizeiwache) war die Abteilung Wirtschaftsförderung, seinerzeit dem Hauptamt der Stadt unter Amtsleiter Karl Ristau zugeordnet, erste Station. Leuderalbert begann als „Stenotypistin“. Zuvor hatte sie bei Möbel Mensing eine Ausbildung zur Bürokauffrau absolviert.

Der Wirtschaftsförderung bliebt sie auch nach dem Umzug ins neue Rathaus in den kommenden Jahren treu, begleitete die Entstehung des eigenständigen Wirtschaftsförderungsamtes unter Amtsleiter Klaus Prause.

Viele Erinnerungen an diese Zeit sind bis heute lebendig geblieben: Die Vorbereitung der großen Wirtschaftsschauen in der Stadt, die Herausforderungen, die sich in der Ansiedlungsphase der Firma Urenco auftagen. „Da wurde manchmal bis ein Uhr nachts an Verträgen gefeilt“, sagt Leuderalbert in der Rückschau. Empfänge der Stadt waren – gerade auch an Wochenenden – keine Seltenheit. Und auch der Anruf am Samstagmorgen kam vor: „Sie müssen noch mal eben kommen, an der Rede muss noch was geändert werden . . .“

Computer gab es damals noch nicht, auch aufwendige Arbeiten wurden mit Schreibmaschinen erledigt. Leuderalbert erinnert sich: „Das erste statistische Jahrbuch der Stadt habe ich damals komplett auf einer elektrischen IBM-Kugelkopf-Schreibmaschine geschrieben.“ Heute unvorstellbar!

Nach acht Jahren Erziehungszeit (1985 bis 1993) kehrte Leuderalbert zur Stadtverwaltung zurück, war zunächst in der Telefonzentrale im Einsatz, ehe sie in die Wirtschaftsförderung zurückkehrt und später (1996) auch die Anfänge der Wirtschaftsförderungsgesellschaft und des Touristik-Service‘ mitgestaltete.

2000 dann der Wechsel ins Sekretariat der Verwaltungsleitung. Leuderalbert arbeitete dort mit den Beigeordneten Michael Esken, Bernd Gooßens, Ingo Ebeling, Dr. Markus Büning und Stadtbaurat Frank Vetter. Ab 2013 übernahm sie das Sekretariat von Bürgermeisterin Sonja Jürgens und war seit Frühjahr 2019 Chefsekretärin von Bürgermeister Rainer Doetkotte. Erlebt hat Leuderalbert aber viele weitere Bürgermeister und Stadtdirektoren – von Bruno Jäkel bis Gerhard Schultewolter, von Dr. Wolf-Dieter Sondermann bis Hubert Behler.

Was sie in all den Jahren im Vorzimmer der Macht gehört, gesehen, gelesen und erlebt hat – Leuderalbert schweigt darüber. „Das ist eine Vertrauensstelle“, sagt sie nur. Punkt. Ende der Durchsage. Einen Satz fügt sie in der Rückschau dann aber doch hinzu: „Es war eine interessante und schöne Zeit mit netten Kollegen.“

Langeweile fürchtet sie im jetzt beginnenden Ruhestand nicht. Dafür wird schon die Familie sorgen. Bald kommt das zweite Enkelkind zur Welt. Und gemeinsam mit Ehemann Bernd – der als Bäcker über Jahrzehnte berufsbedingt einen anderen Lebensrhythmus hatte – will sie viel nachholen: Fahrradtouren oder Reisen etwa.

Und dann sind da auch noch einige Ehrenämter, die sie fordern: Leuderalbert gehört dem Kirchenvorstand St. Antonius an, ist stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende der St.-Antonius-Hospital GmbH und Teamleiterin der KAB.

Kollegen und Weggefährten der Verwaltung rollten Carola Leuderalbert am Freitag einen roten Teppich aus, überreichten weiße Rosen. Und im Hintergrund sang Trude Herr: „Niemals geht man so ganz. . .“