Gesuchten im Zug verhaftet

Gronau -

Einen 35-jährigen Deutschen aus Altenberge hat die Bundespolizei am Donnerstag um 12.30 Uhr am Bahnhof in Gronau verhaftet. Im Rahmen der Personalienüberprüfung im Zug von Gronau nach Enschede stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft in Münster ihn mit einem Untersuchungshaftbefehl wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittel suchte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann dem Amtsgericht Ahaus übergeben. Das teilte die Bundespolizei am Freitag mit.