„Kein Plastik in die Biotonne“

Gronau -

Plastik hat in der Biotonne nichts zu suchen – eigentlich sollte das selbstverständlich sein. Dennoch landen immer noch (zu) viele Plastiktüten, Folien, Kunststoffe und Kaffeekapseln im Biomüll und gelangen dann über die Biotonne in das Kompostwerk der Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland (EGW) in Gescher.