Gronau -

Von Christiane Nitsche

Der Film wird kürzer und kürzer. Immer wieder muss Carsten Welp ein Stück abknipsen, um den dünnen Streifen in den Führungsschlitz stecken zu können. Der alte Filmprojektor, dessen Innenleben sich auf dem Tisch vor ihm offenbart, will nicht so recht. Im Reparaturcafé bei der Familienbildungsstätte an der Laubstiege soll er wieder ans Laufen gebraucht werden.