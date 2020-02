Brand am Bonhoefferring

Zu einem Brand ist die Gronauer Feuerwehr am Sonntagabend gerufen worden. Anwohner des Bonhoefferrings hatten gegen 21.45 Uhr Feuer und Rauch an einem Wohnhaus bemerkt und die Wehr alarmiert. Es stellte sich heraus, dass in einer Garage oder Carport Brand ausgebrochen war. Die Wehrleute löschten die Flammen. Über Ursache und Schadenshöhe ist noch nichts bekannt.