Selbstironie und trockener Humor

Alle vier plaudern bei Tee, Wasser und Champagner ein bisschen aus dem Nähkästchen: Sie erzählen vom Leben, von der Liebe, von Erfolgen und vom Scheitern. Es gibt so manches Mal etwas zu lachen bei diesem illustren Damenkränzchen, denn mit wunderbarer Selbstironie und typisch trockenem britischem Humor wird so manche Anekdote zum Besten gegeben.

Aber da sind auch nachdenkliche Töne und diese kurzen Momente des Schweigens, die zeigen, wie viel diese Frauen verbindet. Dazu kommt gut ausgewähltes Archivmaterial, das von den Anfängen auf der Bühne bis zur großen Leinwandkarriere zeugt, hilfreiche Einblicke gewährt und perfekt zu den Gesprächen passt.

Der Film läuft am morgigen Mittwoch um 19.30 Uhr im Cinetech an der Mühlenmathe. Der Eintritt beträgt 6,50 Euro, inklusive einem Glas Sekt oder Orangensaft im Anschluss an die Vorstellung.