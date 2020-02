Landwirte auf dem Weg nach Wilsum

Gronau/Wilsum -

Dutzende Traktoren fuhren am Dienstagmorgen durch Gronau in Richtung Norden. Ihr Ziel: Wilsum in der Grafschaft Bentheim. Dort wird Bundesministerin Julia Klöckner (CDU) erwartet. Die Landwirte – etwa 600 aus dem weiteren Umkreis werden erwartet – möchten vor Ort demonstrieren und der Politikerin 850 Rosen übergeben. Sie stehen symbolisch für 850 Nitrat-Messstellen. Mit den bisher 697 Messstellen im Land seien die Messergebnisse zu ungenau, argumentieren die Landwirte. Die Bauern kritisieren die geplante neue Düngeverordnung. Die ausgewiesenen roten Gebiete seien zu ungenau, sagen sie. „Wir wollen Verantwortung tragen und dort Einschränkungen hinnehmen, wo überdüngt wird“, sagt Matthias Everinghoff gegenüber den Grafschafter Nachrichten. „Aber wir fordern ein genaueres Messnetz.“