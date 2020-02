Bunter Mix ohne roten Faden

„Night of the Dance“ in der Bürgerhalle

Gronau -

Flinke Füße, artistische Akrobatik, tolle Tänze – bei der „Night of the Dance“ gab’s das am Montagabend alles zusammen. Die 16 Tänzerinnen und Tänzer boten einen bunten Stilmix. Das hatte größtenteils durchaus Klasse – allerdings fehlte ein roter Faden, eine übergreifende Geschichte, in die die einzelnen Szenen eingebettet gewesen wären. So hatte die gut zweistündige Vorstellung etwas von einer Nummern-Revue – allerdings mit durchaus ansehnlichen Nummern.