Immer mehr Musikfans entdecken Gronau: Das Rock‘n‘Popmuseum hatte 2019 mit 59.000 Besuchern so viele Gäste wie nie zuvor in einem Jahr. Auf diesen Lorbeeren wollen sich die Verantwortlichen aber nicht ausruhen. Mit der Sonderausstellung „Ludwig lebt! Beethoven im Pop“ will das Museum auf der großen Jubiläumswelle zum 250. Geburtstag des Komponisten mitschwimmen.