Daumen hoch für Klima-Auszeichnung

Dem kleinen Lasse ist das Energiesparen schon in Fleisch und Blut übergegangen. Als er mit der Kita Astrid Lindgren letzte Woche die Feuerwehr besucht, fällt ihm auf: Auf der Toilette brennt Licht. Obwohl keiner drin ist! Und Stromverschwendung – hat er gelernt – geht ja gar nicht. Er gibt dem Feuerwehrmann Bescheid. Das bringt den ein wenig in die Bredouille – das Licht schaltet sich nämlich durch einen Bewegungsmelder an. Diese Anekdote erzählte Kita-Leiterin Sandra Kolhoff am Donnerstag. Klimaschutz und Energiesparen werden großgeschrieben in der Kita an der Laurenzstraße. Das Engagement wurde belohnt.: Die Energie-Agentur NRW zeichnete die Einrichtung mit dem Titel Klima-Kita NRW aus.

„Klimaschutz gehört zu unserem Leitbild als evangelische Kita“, sagte Kolhoff vor Gästen aus dem Fachministerium in Düsseldorf, der Energieagentur, Eltern und Partnereinrichtungen.

Klimaschutz-Themen gehören zum Alltag in der Kita. Spielerisch werden die Kinder mit den Themen vertraut gemacht. Dass Kühe pupsen – was nicht gut fürs Klima ist – haben sie gelernt. Zum Thema Treibhauseffekt haben die „Maxi-Kinder“ gemeinsam sogar ein tolles Plakat gemalt. Begriffe wie COsind ihnen bekannt, und dass zu viel Autofahren nicht gut fürs Klima ist. („Da kommt das Gas raus“). Und dass es Autos gibt, die mit Strom fahren, weiß wiederum Lasse.

Die Kinder und Erzieherinnen haben sich besonders intensiv mit dem Handlungsfeld Faire Kita beschäftigt. Es werden möglichst fair gehandelte Produkte und Lebensmittel aus der Region verwendet. Müllvermeidung ist ebenfalls ein Thema. Kindgerechte Abfall-Trennsysteme wurden eingeführt. Das-Eine-Welt-Mobil“ war im vergangenen Jahr zu Besuch, und die Kita nahm an der Mitmach-Aktion „Die Energiesammler“ teil.

Die Kita erzeugt Wärme mit einer solarthermischen Anlage. Die Energie der Sonne steht daher ebenfalls auf dem Plan. Was auch durch einen Sonnentanz deutlich wurde, den die „Party-Bienen“ der Kita neben anderen Darbietungen vorführten.

Sabine Kortas vom Trägerverband der Ev. Kitas im Kirchenkreis freute sich, dass Erzieherinnen und Kinder daran mitwirken, die Erde „so schön zu halten wie sie ist, und das auch noch, wenn ihr so groß seid wie wir.“

Der stellvertretende Bürgermeister Christian Post dankte allen, die das Klimaprojekt durchgeführt haben. Dr. Michaela Krupp, die gemeinsam mit Reiner Schulz vom Ministerium nach Epe gekommen sind, würdigte die Arbeit der Kita ebenfalls.

„Ich bin beeindruckt, was ihr alles auf die Beine gestellt habt“, lobte denn auch Krupp. Sie kam nicht mit leeren Händen. Für die Erzieherinnen gab es Tassen – für die Kinder Warnwesten mit dem Schriftzug Klima-Kita NRW.