Das Gronauer Bündnis für Familie wünscht sich die Einführung eines Familienpasses für die Stadt Gronau. Mit einem solchen Pass bekämen Familien Vergünstigungen, zum Beispiel bei Kulturveranstaltungen oder dem Besuch eines Schwimmbads. In vielen Nachbarkommunen gibt es einen solchen Familienpass bereits und, so das Bündnis, er funktioniere gut.

Nun soll also Gronau nachziehen. Einen entsprechenden Antrag hat das Bündnis bereits im Oktober 2019 beim Stadtrat gestellt. Dieser wurde im zuständigen Haupt- und Finanzausschuss im Dezember vorgestellt und daraufhin zur weiteren Prüfung in den Familien- und den Jugendhilfeausschuss verwiesen.

Beide Fachausschüsse haben in dieser Woche getagt und sich mit dem Thema befasst. Dabei wurde deutlich: Auch in Gronau gibt es schon eine Reihe von Vergünstigungen für Familien, zum Beispiel bei der Musikschule und der Stadtbücherei. Diese werden aber nicht in einem Familienpass gebündelt. Andere Kommunen im Kreis, die bereits einen Familienpass haben, versuchen zurzeit, eine gegenseitige Anerkennung zu organisieren. Dann gäbe es mit dem Ahauser Familienpass auch Ermäßigungen in Heek – und umgekehrt. Um dies zu erreichen, wurde extra einen Arbeitskreis eingerichtet.

Darauf basierend hatte die Stadtverwaltung den Ausschüssen vorgeschlagen, sich doch erstmal nach Kräften an der kreisweiten Lösung zu beteiligen und diese dann in den Fachausschüssen weiter zu beraten. Der Haken: Der Arbeitskreis Familienpass hat erst ein Mal getagt und dabei vor allem zahlreiche Probleme ausgemacht. Von unterschiedlichen Definitionen des Begriffs Familie bis hin zu der Frage, wie man Verrechnungen von Leistungen unter den Kommunen vermeiden könnte. Denn die Gemeinde Heek hat zum Beispiel einen Familienpass, aber keine öffentlichen Einrichtungen, die dafür eine Vergünstigung anbieten könnten. Dagegen fürchtet die Stadt Bocholt Einnahmeausfälle, wenn zukünftig auch Familien aus den Nachbarkommunen zu einem ermäßigten Preis das Freizeitbad Bahia besuchen könnten.

Deshalb, so die Entscheidung im Jugendhilfeausschuss, solle Gronau zwar bei einer kreisweiten Lösung mitarbeiten, gleichzeitig aber auch an einem eigenen Familienpass arbeiten. Eine Mehrheit der Ausschussmitglieder, darunter sprach sich dafür aus, lieber schnell mit einem „Basispaket“ von Vergünstigungen an den Start zu gehen, als lange an einem großen Wurf zu arbeiten, was die Einführung des Familienpasses auf den St.-Nimmerleinstag verschieben könnte.

Auch für einen Gronauer Familienpass müsse man schon „dicke Bretter bohren“, wolle man zum Beispiel die Schwimmbäder der Stadtwerke einbeziehen, gab Erste Beigeordnete Sandra Cichon zu bedenken. Trotzdem wolle die Verwaltung das tun, auch mit Blick auf die Frage, ob ein solcher Familienpass nicht in digitaler Form aufgelegt werden könnte. Dafür plädierte unter anderem Maria Strestik (Pro Bürgerschaft/Piraten).